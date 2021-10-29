Mehmet Ceyhan, 29 Ekim için şiir yazdı: Utanırım, bakamam kimsenin yüzüne

29 Ekim 2021 Cuma, 16:01

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Bu bayram sabahı, içimdekileri şiire döktüm" notuyla 29 Ekim'e özel kaleme aldığı şiirini yayınlayan Ceyhan'ın "Mazeretlerimden utanırım, bedenini canla ödeyenlerin, resmine bile bakamam, çökerim bir köşeye, küçülürüm, utanırım, bakamam kimsenin yüzüne" dizeleri ise dikkat çekti.

Bu bayram sabahı, içimdekileri şiire döktüm pic.twitter.com/BLTMdziCav — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) October 29, 2021

Ceyhan'ın şiirinin tamamı şu şekilde:

Her Cumhuriyet bayramında,

Bir hüzün çöker içime,

Mevsimden mi,

Sararıp yitip giden yapraklar gibi

Sona yaklaşmakta olan ömürden mi,

O engin renkli derin bakışlardan mı,

Bilemem

Hep de aynı gözümde,

Bir damla yaş birikir

Gelir kirpiklerime, akamaz

Ve ben her 29 Ekim'de bulanık görürüm

Yokluktan var oluşu

Ve utanırım, bitiremediğim ödevlerimden

Mazeretlerimden utanırım

Bedenini canla ödeyenlerin

Resmine bile bakamam

Çökerim bir köşeye, küçülürüm

Utanırım, bakamam kimsenin yüzüne