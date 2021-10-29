Mehmet Ceyhan, 29 Ekim için şiir yazdı: Utanırım, bakamam kimsenin yüzüne
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kaleme aldığı şiirini Twitter hesabından paylaştı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Bu bayram sabahı, içimdekileri şiire döktüm" notuyla 29 Ekim'e özel kaleme aldığı şiirini yayınlayan Ceyhan'ın "Mazeretlerimden utanırım, bedenini canla ödeyenlerin, resmine bile bakamam, çökerim bir köşeye, küçülürüm, utanırım, bakamam kimsenin yüzüne" dizeleri ise dikkat çekti.
Bu bayram sabahı, içimdekileri şiire döktüm pic.twitter.com/BLTMdziCav— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) October 29, 2021
Ceyhan'ın şiirinin tamamı şu şekilde:
Her Cumhuriyet bayramında,
Bir hüzün çöker içime,
Mevsimden mi,
Sararıp yitip giden yapraklar gibi
Sona yaklaşmakta olan ömürden mi,
O engin renkli derin bakışlardan mı,
Bilemem
Hep de aynı gözümde,
Bir damla yaş birikir
Gelir kirpiklerime, akamaz
Ve ben her 29 Ekim'de bulanık görürüm
Yokluktan var oluşu
Ve utanırım, bitiremediğim ödevlerimden
Mazeretlerimden utanırım
Bedenini canla ödeyenlerin
Resmine bile bakamam
Çökerim bir köşeye, küçülürüm
Utanırım, bakamam kimsenin yüzüne
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