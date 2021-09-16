Mehmet Demirkol'dan çok konuşulacak Pereira-Mesut yorumu

16 Eylül 2021 Perşembe, 08:54

Yorumcu Mehmet Demirkol, Socrates TV'deki yayınında, Pereira ve Mesut Özil ilişkisini değerlendirdi.

"PEREİRA BUNU TAMİR ETMELİ"

İleride üçlüde görev yapan Berisha ve Rossi'nin yeni geldiğini, Mesut Özil'in eskiden beri takımda olduğunu vurgulayan Demirkol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'nın Mesut Özil'i ne kadar nasıl kullanacağı konusunda hızlı bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Yorumcu, şöyle konuştu: "Şu anda yarardan çok zarar getiriyor. Ya onu kenara atarsın ya da onlar seni kenara atar. Bu işler böyledir. Kolay bir karar değil. Bir topuk pasıyla geçmez bütün maç. Mesut istiyor ama bazen sen futbolu bırakırsın bazen futbol seni bırakır. Mesut'un vasat olmaya hakkı yok. Artık bir şey olması lazım. Adı Mesut olmasa bu performansla oynamaz. Bazı kulüpler buna karar veriyor. Kolay kararlar değil bunlar. Mesut'un 24 saat istemesi lazım. Katar'a gitme. Daha çok istemesi gerek."