Mehmet Murat Çalık cezaevinden duyurdu: 'Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum'

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve ciddi sağlık problemleri bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

X hesabından açıklama yapan Çalık, avukatlarının bugün Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacağını duyurdu.

Gelişmeyi, "Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum" sözleri ile duyuran Çalık, hakkında yürütülen süreç kapsamında tüm iç hukuk yollarının tükendiğini belirtti.

"UMUDUMU KAYBETMEDİM"

Mehmet Murat Çalık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum.

Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar.

Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir.

"TOPLUM VİCDANI YARALANDI"

Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır.

Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum.

Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum.

Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla..."