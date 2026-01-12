Mehmet Murat Çalık yarın ameliyat olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanan ve İzmir'e sevk edilen CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunları ciddiyetini koruyor.

Çalık'ın sağlık sorunları ağırlaşmasına rağmen tahliyesi gerçekleştirilmedi.

YARIN AMELİYAT OLACAK

Geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılan Çalık, yarın (13 Ocak Salı) ameliyat olacak.

Çalık ameliyat öncesi tetkikleri için sabah saatlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Çalık'a destek için hastane önüne çok sayıda yurttaş geldi. Çalık, kendisine destek için gelen kalabalığı hastane odasından selamladı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, 8 Ocak tarihinde İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Biyopsi konusunda doktorlarla görüş alışverişinde bulundu.

Daha önce iki kez kanseri yenen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.