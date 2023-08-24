Mehmet Sadık Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç'un önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:39

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Mehmet Sadık Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç'in önceki görevleri neler?

MEHMET SADIK TUNÇ KİMDİR?

Mehmet Sadık Tunç, 1970 yılında Mardin-Midyat'ta doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Van-Edremit, Adana-Aladağ, Hatay-Kırıkhan Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Düzce-Çilimli, Gaziantep-Nurdağı, Urfa-Hilvan Kaymakamlığı görevlerinden sonra Bayburt, Giresun ve Osmaniye Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1995 yılında İngiltere'de 8 ay İngiliz Dili ve Yönetim Sistemi üzerine, 1999 yılında İsrail'de bölgesel kalkınma üzerine çalışmalarda bulundu. 1997 yılında Mülkiyeler Birliği Şinasi Özdenoğlu ödülü, aynı yıl Çevre Bakanından Çevre Beratı ödülünü aldı. 2-4 Mayıs 2011 tarihleri arasında Avrupa Enstitüsü Kamu Yönetimi tarafından düzenlenen Avrupa Ensitütüleri ve Politikaları eğitimine katıldı.

Osmaniye Vali Yardımcılığı görevi sırasında hazırlamış olduğu ve Katılım Öncesi Avrupa Birliği Mali Yardım Aracı (IPA) "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı"na sunduğu, "Osmaniye İş Geliştirme ve Kobi Destek Merkezi" adlı projenin, 43 ilden yapılan 532 proje başvurusu arasından seçilen 47 projeden biri olarak yaklaşık 7.606 milyon avro hibe desteği almasını sağladı.

Mehmet Sadık Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos'ta İzmir Vali Yardımcılığı'na atandı.

MEHMET SADIK TUNÇ EVLİ Mİ?

Mehmet Sadık Tunç evli ve üç çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.