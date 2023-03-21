Mehmet Şimşek AKP’nin teklifini reddetme gerekçesini açıkladı: Yoğunluk

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 08:59

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 09:01

Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, dün akşam saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Reuters geçen hafta yayımlanan haberde AKP'nin iki ay sonra yapılacak seçimler için hazırladığı seçim beyannamesinde birkaç yıldır sıkı sıkıya izlediği ekonomi politikalarına yer vermediğini, bunun yerine serbest piyasa kurallarının yer alacağı ifade edilmiş, alışılmış politikalara geri dönüşte de ekonomi eski bakanlarından Mehmet Şimşek'in adının öne çıktığı belirtilmişti.

Haberde kaynaklar, Şimşek'e cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin teklif edilebileceğini ifade etmişti.

"KENDİ ALANIMA GİREN KONUDA..."

Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşen Şimşek dün Twitter'da, "Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu... Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" dedi.

AKP sözcüsü Ömer Çelik de dün gece yaptığı açıklamada, Şimşek'in aktif siyaseti tercih etmesi halinde partideki tüm mekanizmaların kendisine açık olacağını ifade ederek Erdoğan'ın bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı veya danışmanlık gibi bir pozisyon teklifinde bulunmadığını belirtti.

Öte yandan Erdoğan-Şimşek'in sürpriz görüşmesi sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu. Yurttaşlar çok sayıda yorumda bulundu.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Şimşek'in paylaşımını alıntılayarak, "AKP'yi Mehmet Şimşek değil Kara Şimşek kurtaramaz kaç kere yazmam gerekiyor? 20 yıl boyunca ithalata ve tüketime dayalı sistem 2 ay ya da 2 yılda değişir mi? AKP algı yapmak istedi Refah işinden sonra bu da ellerinde patladı" dedi.

AKP'yi Mehmet Şimşek değil Kara Şimşek kurtaramaz kaç kere yazmam gerekiyor? O? 20 yıl boyunca ithalata ve tüketime dayalı sistem 2 ay ya da 2 yılda değişir mi? AKP algı yapmak istedi Refah işinden sonra bu da ellerinde patladı ?? https://t.co/RfmFUYjwSS — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) March 20, 2023

— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 20, 2023

Gazeteci Bahadır Özgür mesajında, "Önce Yeniden Refah, bir kaç saat sonra Mehmet Şimşek... Erdoğan için gerçekleştiği koşullar itibariyle ciddi darbeler bunlar. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşüp desteğini aldığı bir günde gerçekleşmesi bakımından, sembolik anlamı da güçlü"

Önce Yeniden Refah, bir kaç saat sonra Mehmet Şimşek... Erdoğan için gerçekleştiği koşullar itibariyle ciddi darbeler bunlar. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşüp desteğini aldığı bir günde gerçekleşmesi bakımından, sembolik anlamı da güçlü. — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 20, 2023

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş paylaşımında, "Mehmet Şimşek de AKP’de siyaset yapmayı reddetti" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek de AKP’de siyaset yapmayı reddetti. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 20, 2023

ŞİMŞEK NASIL AYRILMIŞTI?

24 haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olmayan Şimşek, bir önceki hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

2018 seçimleri sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı.

Erdoğan da bu göreve damadı Berat Albayrak'ı atadı. Ardından da Yeni Ekonomi Modeli olarak adlandırılan dönem başladı.

Albayrak'ın istifası sonrasında yerine getirilen Lütfü Elvan'ın da istifa etmesiyle göreve getirilen Nureddin Nebati halen bu koltukta oturuyor.