Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik tweetini paylaştı

Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:30

Güncelleme: 28.10.2023 - 18:30

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın sosyal medyadan yaptığı ironik İran paylaşımı gündem oldu.

Musk, üzerinde "İran, savaş istiyor. Bakın, onlar ülkelerini bizim askeri üslerimizin ne kadar yakınına kurmuşlar" ifadelerinin yer aldığı bir Orta Doğu fotoğrafı paylaştı.

Paylaşım, saatler içerisinde sosyal medyada viral oldu.

ŞİMŞEK DE PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, de Musk’un ironik İran paylaşımını retweet yaptı.