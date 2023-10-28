Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik tweetini paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın ironik İran paylaşımını retweet yaptı.
X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın sosyal
medyadan yaptığı ironik İran paylaşımı gündem oldu.
Musk, üzerinde "İran, savaş istiyor. Bakın, onlar ülkelerini bizim askeri üslerimizin ne kadar yakınına kurmuşlar" ifadelerinin yer aldığı bir Orta Doğu fotoğrafı paylaştı.
Paylaşım, saatler
içerisinde sosyal medyada viral oldu.
ŞİMŞEK DE PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, de Musk’un ironik
İran paylaşımını retweet yaptı.
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