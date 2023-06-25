Mehmet Şimşek'in mesai arkadaşıydı... Ekonomist Korhan Berzeg'den 9 gündür haber yok

Yayınlanma: 25.06.2023 - 10:24

Güncelleme: 25.06.2023 - 10:25

Anerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ve Dünya Bankası'ndan emekli olan Korhan Berzeg (83) tatil için geldiği, doğum yeri Balıkesir'in Gönen ilçesinde kayboldu. 9 gündür haber alınamayan Berzeg için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrılan Berzeg'in geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, şu ana kadar Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlayamadı.

Jandarma asayiş ve komando görevlileri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ile Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekiplerinden oluşan 70 kişinin yer aldığı aramalara mahalle sakinleri de destek veriyor.

Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ile kızları ve damatları ise ekiplerden gelecek mutlu haber için bekliyor.

KÖPEĞİYLE YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞ

Angela Berzeg, gazetecilere, Korhan Berzeg'in 17 Haziran Cumartesi günü köpeği "Tina" ile sabah yürüyüşüne çıktığını söyledi.

Diğer günlerde eşinin bir saat sonra yürüyüşten döndüğünü ve birlikte kahvaltı yaptıklarını belirten Berzeg, "Gelmeyince ben biraz bekledim belki daha uzun yürüyüş istemiştir diye. Ondan sonra şüphelendim ve akrabamız Levent'e giderek 'Korhan yok' dedim. Patika yolda biz biraz dolaştık, bağırdık ama bir şey yoktu." dedi.

Berzeg, eşinin daha önce böyle bir kaybolma olayı yaşamadığını ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

GÖNDAK Başkanı Kadir Akbulut da olay günü ihbarla hemen harekete geçip aramalara başladıklarını anlattı.

Çalışmalara çok sayıda ekibin katıldığını dile getiren Akbulut, "Hâlâ bir iz bulamadık. Bölgeyi komple taradık, tekrar tarıyoruz. Dronla açıklık bölgeler tarandı. Kuyular, göletler tarandı. Şu anda dağlık bölgeyi tarıyoruz, arama çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

‘BIR SÜREDİR BÜYÜKADA’DA YAŞIYOR’

Armutlu Mahallesi'nde kalan emekli edebiyat öğretmeni Mehmet Tüz, "Çocukluğu mahallemizde geçen Korhan Berzeg, İTÜ'de ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu. Bir süredir İstanbul'da Büyükada'da yaşıyor. Yaz aylarında 1 ay Armutlu'daki evine gelip burada kalıyordu. Geçtiğimiz cumartesi günü kayboldu. Kendisine ulaşılamadı. Kayıp haberini öğrenen İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde her 2 eşinden olan kızları ve damatları buraya gelip çalışmaları yakından izlemeye başladı” dedi.

BAKAN ŞİMŞEK İLE MESAİ ARKADAŞI

Öte yandan, Korhan Berzeg'in geçmiş yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yaptıkları anlaşıldı. Ailesi, Mehmet Şimşek'in bakan olması sonrasında Korhan Berzeg'in 'Mehmet, ekonominin başına geçerse kısa sürede Türkiye'nin ekonomisi düzelir' şeklinde yorumda bulunduğunu söyledi.