Mehmet Uçum, Yılmaz Tunç'u ziyaret etti

Bakan Tunç, Uçum ile Adalet Bakanlığında görüştü.

Tunç, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, son yaptığı paylaşımda, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın "süreç"teki rolüne değinerek “Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir” ifadelerini kullanmıştı.