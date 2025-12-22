Melek Mosso’nun elbisesi, Serkan Kaya’nın tespihi kız çocuklarının eğitimi için açık artırmayla satıldı

Ankara’da NESS iletişim organizasyonuyla, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) geleneksel yılbaşı gecesi düzenlendi. Geceye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, GGYD üyeleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Gecede sahne alan şarkıcı Melek Mosso, modacı Tolga Çam imzalı sahne elbisesini, dernek bünyesinde üniversite öğrencilerinin eğitimini desteklemek için oluşturulan Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu kapsamında bağışladı. Dernek Başkanı Nezih Allıoğlu, şarkıcı Melek Mosso’ya teşekkür ederek, çiçek verdi. Başkan Allıoğlu, eğitim yolculuklarında öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "Nilüferler yetişiyor” projesi kapsamında bugün de 300 kız çocuğuna eğitim desteği sağladıklarını söyledi.

MELEK MOSSO: "BÖYLE BİR ORTAKLIĞIN İÇİNDE BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK ÇOK MUTLUYUM"

Şarkıcı Mosso, kız çocuklarına destek için bir klibinde giydiği elbisesini getirdiğini belirterek, “Böyle bir ortaklığın içinde bulunduğum için çok çok mutluyum. Harika insanlarsınız, sizleri tebrik ediyorum ve alkışlıyorum” dedi. Sahneye getirilen elbise, açık artırma ile 50 bin liradan satışa çıkarıldı, açık artırma sonucu 500 bin liraya hayırsever bir iş insanı tarafından satın alındı.

SERKAN KAYA: "MESELE ŞARKISINI YAZARKEN BU TESPİH YANIMDAYDI"

Aynı gecede sahne alan şarkıcı Serkan Kaya da Derneğin Nilüferler projesi kapsamında 300 kız çocuğunun eğitimine destek vermek amacıyla gümüş bir tespihini getirdiğini belirtti. Kaya, “8 yıl evvel bu tespihle beraber tespih koleksiyonum başladı. Şimdi hatırı sayılır bir tesbih koleksiyonuna sahibim ama bu tespih benim için uğurludur, 8 senedir yanımdan ayırmadığım bu gümüş tespihi birinize hediye etmek istiyorum” diye konuştu. Gecede, Kaya’nın gümüş tespihi de açık artırma ile satışa sunuldu. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, Kaya’ya da teşekkür ederek, çiçek verdi. Tespihine 100 bin lira vererek açık artırmayı başlatan Serkan Kaya, "Mesele şarkısını yazarken bu tespih yanımdaydı, böyle bir hatırası var” diye konuştu. Serkan Kaya'nın tespihi açık artırma sonucu 1 milyon liraya satın alındı.

Elbiseden ve tespihten elde edilen gelir, derneğin destek olduğu 300 kız çocuğunun eğitimine harcanacak.

"BURS VERDİĞİMİZ ÖĞRENCİ SAYISINI 300’E ULAŞTIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, yaptığı konuşmada, 2025 yılı boyunca, birbirinden farklı etkinliklerle iş dünyasına katkı sunduklarını, "İş’te Fırsat Toplantıları" ile iş dünyasında önemli bir referans noktası haline geldiklerini, toplantılarda bir araya geldikleri alanında uzman çok kıymetli konukların kendilerine yeni bakış açıları kazandırdığını söyledi.

"B2B" adını verdikleri buluşmalarının ise üyelerin ticari hayatına doğrudan temas eden, güçlü işbirliklerine zemin hazırlayan çok önemli bir platform olduğunu anlatan Allıoğlu, "Gözümüzün nuru ‘Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’nu bu yıl daha da büyüttük. Burs verdiğimiz öğrenci sayısını 300’e ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek olmak, 2026 yılında da öncelikli misyonlarımızdan biri olacak” dedi.

Derneğin 5 şube, 1300’ü aşkın üyesiyle ülkenin gelişimine somut katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Allıoğlu, "GGYD olarak üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemize katkı sağlamaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.