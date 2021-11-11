Melih Gökçek, Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’na seslendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Eylül 2019'daki Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
"OLUMLU GEÇTİ"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
"BİR DAHA BİZİ ÜZME TEMEL AĞABEY"
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız ve Temel Karamollaoğlu iki saat görüştüler. Görüşme mükemmel geçmiş… Vatanını sevenler, davasını sevenler bayram etti… Dualı ağızlar hamdederken, ülkenin parçalanmasını isteyenler küfre başladı. Bir daha Allah aşkına bizi üzme Temel Ağabey…" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI’MIZ VE TEMEL KARAMOLLAOĞLU İKİ SAAT GÖRÜŞTÜLER. GÖRÜŞME MÜKEMMEL GEÇMİŞ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 10, 2021
VATANINI SEVENLER,
DAVASINI SEVENLER BAYRAM ETTİ…
DUALI AĞIZLAR HAMD EDERKEN,ÜLKENİN PARÇALANMASINI İSTEYENLER KÜFRE BAŞLADI.
BİR DAHA ALLAH AŞKINA BİZİ ÜZME TEMEL AĞABEY… pic.twitter.com/u72PdZHDuj
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