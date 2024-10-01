Melih Gökçek’e verilen beraat kararı İstinaf Mahkemesi’nde bozuldu: Yargılama yeniden yapılacak

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:02

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:07

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bir televizyon programda ettiği ‘kabiliyetsiz’ ‘çapsız’ sözlerinden dolayı ‘hakaret’ davası açtı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gökçek hakkında beraat kararı verildi. Kararın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi, Gökçek’e verilen beraat kararını bozdu.

İstinafın verdiği kararda, “Duruşma açılıp, taraflar çağrılarak dellilerin değerlendirilip tartışılması ve sonuca göre hüküm kurulması gerekirken tensip zaptı ile beraat kararı verilerek 5271 sayılı kanunun 175’inci ve devamı maddelerinde düzenlenen yargılama safhatına ilişkin usül hükümlerine aykırı davranılmasının mutlak bozma nedeni olarak kabul edildiği” belirtildi.

İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden yargılama yapılacak.