Yöneylem son anketi açıkladı: Erdoğan'a oy vermem diyenler arttı

Yöneylem'in "Erdoğan'ın oy potansiyeli" araştırmasının sonuçlarına göre, "Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oy oranı yüzde 55,6 oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 14:25
Yöneylem son anketi açıkladı: Erdoğan'a oy vermem diyenler arttı
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Yöneylem, 4-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada katılımcılara "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?' sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 55,6'sı "Asla oy vermem" yanıtını verdi.

"Kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 32,2 olurken, "Oy verebilirim de vermeyebilirim de" diyenler yüzde 9,8, "Oy kullanmam" diyenler ise yüzde 2,4 oldu.


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