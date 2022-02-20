Melih Gökçek'in Ankara seçimini unutamadı: 'Yavaş'ı ezerim' dedi, kayıptan Özhaseki'yi sorumlu tuttu
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında, Ankara seçiminin kaybedilmesinden dolayı AKP'yi ve Mehmet Özhaseki'yi sorumlu tuttu. Gökçek, "AKP'nin hatasıydı, yoksa alamazlardı. Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim, ezer ezer atarım" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'in 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili partisine yönelik eleştirisi dikkat çekti.
"EZER EZER ATARIM"
Gökçek, partisinin seçimleri kendi hatası yüzünden kaybettiğini ve Mehmet Özhaseki'ye zamanında uyarı yapmasına rağmen bu uyarıları dikkate almadığını anlattı.
"AKP hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı" diyen Gökçek, "Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım. Özhaseki aday oldu kendisine de söyledim, 7 puan geridesin dedim. 6 tane öneride bulundum, bunları yaparsan toplamı 15 puan dedim. Sadece 4'ünü alsan bile öne geçersin dedim. Ağzı kulaklarına vardı ama dediğimi yapmadı" ifadelerini kullandı.
Elektrik ve doğalgaz zamları ile ilgili de konuşan Gökçek, ’Cumhurbaşkanını yanıltmışlar, cumhurbaşkanımız zamların bu kadar olacağını fark etmedi…’’ dedi.
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