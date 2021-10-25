Melih Gökçek'ten tepki çeken 'şükredin' paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek'in Twitter'daki paylaşımına tepki yağdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çekti.
ABD'de bir kilisenin önünde çekildiği öne sürülen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "İşte ABD... Kiliseden yemek kuyrukları... Türkiye'deki felaket tellallarına duyurulur. Seyredin de şükretmeyi öğrenin" diye yazdı.
Dolar/TL kurunun rekordan rekora koştuğu, zam haberlerinin art arda geldiği günlerde "şükredin" diye yazan Gökçek'in bu tweetine, sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.
İŞTE ABD…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 25, 2021
KİLİSE’DEN YEMEK KUYRUKLARI…
TÜRKİYE’DE Kİ FELÂKET TELLALLERİNE DUYURULUR..
SEYREDİN DE ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENİNpic.twitter.com/sNCA9EoHf2
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