Melih Gökçek'ten yeni algı operasyonu: 2016'da kendi işe aldırmış...

24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:12

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, kaçak sigara operasyonunda yakalanan kişinin belediye çalışanı olduğunu iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ise Gökçek'in yaptığı algı operasyonunu gün yüzüne çıkarttı.

Gültekin'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gökçek'in, bahsettiği ABB çalışanını 2016 yılında, bizzat kendisinin döneminde işe aldırdığı tespit edildi. Adli mercilerin, bu personelin işe alım süreci ile ilgili Gökçek'in ifadesine başvurmalarını talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."