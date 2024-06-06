Melike’nin davasında Yargıtay’dan karar çıktı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 04:00

Ankara’nın Sincan ilçesinde, 14 yaşındayken ablasına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) formu almak için evinden çıkan ancak bir daha dönmeyen Melike Toyguncu 13 yıldır bulunamıyor. Toyguncu’yu kaçırdığı öne sürülen sanıklardan Cevat Yıldız ve Muharrem Aytekin 16 yıl 6 ay hapis cezası alırken Bekir Bulut ve Oğuzhan Mahmutoğlu ise tutuksuz olarak yargılanıyor. “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak ve kasten öldürme” suçlarından yargılanan sanıkların davası ise Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Aytekin’e “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan verilen cezayı onarken, fuhuşa sürükleme suçundan verilen cezayı bozdu. Ayrıca Yargıtay, sanık Yıldız hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan verilen cezayı da bozdu. Sanıklar önümüzdeki günlerde yeniden yargılanacak.