Melike’den 13 yıldır haber yok

Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 04:00

Ankara’nın Sincan ilçesinde, 14 yaşındayken ablasına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) formu almak için evinden çıkan ancak bir daha dönmeyen Melike Toyguncu 13 yıldır bulunamıyor.

Toyguncu’yu kaçırdığı öne sürülen sanıklardan Cevat Yıldız ve Muharrem Aytekin 16 yıl 6 ay hapis cezası alırken Bekir Bulut ve Oğuzhan Mahmutoğlu ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak ve kasten öldürme suçlarından yargılanan sanıkların davası ise Yargıtay’a taşındı.

Sanıkların yargılanma süreci devam ederken Toyguncu’nun annesi Fatma Toyguncu kızının 13 yıldır kayıp olduğunu belirterek bulunması için adalet çağrısında bulundu.

"NASIL ÇÖZÜLEMEZ?"

Çocuğunun neden bulunamadığını sorgulayan anne Toyguncu, “Haykırmak istiyorum artık. Niye ben yasımı tutamıyorum? Ölüyse ölü, diriyse diri çıkartılsın artık. Onlar işlediği suçun cezasını çekti, biz hâlâ ceza içindeyiz. Burada cezalandırılan asıl benim” dedi.

Sanıkların Melike Toyguncu’yu kaçırdığı iddialarına ilişkin konuşan Toyguncu, “İfadelerinde ‘Bir gece bizimle kaldı çekip gitti’ diyorlar. Çekip gitmediği belli. Bilirkişi raporunda da var. O evde 52 gün saklanmış benim çocuğum” ifadelerini kullandı.