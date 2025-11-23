Cumhuriyet Gazetesi Logo
Memişoğlu’ndan geç tarihlere verilen MR randevusu yanıtı: Ortalama süre 9 gün

23.11.2025 04:00:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, muhalefetin 'MR randevusu geç tarihlere veriliyor' çıkışına “Ortalama MR süresi 9 gün” yanıtını verdi. Bakan Memişoğlu geçen yıl yurtdışına 412 hekimin gittiğini, önceki yıllarda gidenlerden 249’unun ise geçen yıl yeniden Türkiye sağlık sistemine katıldığını söyledi.

Meclis’teki Plan Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Görüşmelerde KÖİ işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerine ayrılan pay üzerine tartışmalar yaşandı. Bütçe kabul edilirken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun kendisine yöneltilen sorulara yönelik paylaştığı bilgiler dikkat çekti.

Aile hekimlerinin kliniklerini bakanlık olarak yaptıklarını, sigara bıraktırma tedavisinde kullanılan ilaçları isteyenlere ücretsiz verdiklerini söyleyen Memişoğlu, muhalefet vekillerinin geç tarihlere verilen MR randevularına ilişkin sözlerine ise, “Ortalama MR süresi 9 gün. 6 ay sonra randevu veren kontrollü vermiş olabilir. O başka bir şey” yanıtını verirken, ultrason için ortalama sürenin 5, BT için 2 gün olduğunu savundu.

Memişoğlu, yurt dışına giden hekimler tartışmasına ilişkin de, “233 bin hekimden 2025 yılında yurt dışında giden hekim sayımız sadece 412. Bunun yanında geçmiş yıllarda yurtdışına giden hekimlerden 249’u 2025’te geri bizim sağlık sistemimize katılmış” diye konuştu.

İlgili Konular: #Sağlık #MR cihazı #Şehir hastanesi #Kemal Memişoğlu #KÖİ