Memişoğlu’ndan geç tarihlere verilen MR randevusu yanıtı: Ortalama süre 9 gün

Meclis’teki Plan Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Görüşmelerde KÖİ işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerine ayrılan pay üzerine tartışmalar yaşandı. Bütçe kabul edilirken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun kendisine yöneltilen sorulara yönelik paylaştığı bilgiler dikkat çekti.

Aile hekimlerinin kliniklerini bakanlık olarak yaptıklarını, sigara bıraktırma tedavisinde kullanılan ilaçları isteyenlere ücretsiz verdiklerini söyleyen Memişoğlu, muhalefet vekillerinin geç tarihlere verilen MR randevularına ilişkin sözlerine ise, “Ortalama MR süresi 9 gün. 6 ay sonra randevu veren kontrollü vermiş olabilir. O başka bir şey” yanıtını verirken, ultrason için ortalama sürenin 5, BT için 2 gün olduğunu savundu.

Memişoğlu, yurt dışına giden hekimler tartışmasına ilişkin de, “233 bin hekimden 2025 yılında yurt dışında giden hekim sayımız sadece 412. Bunun yanında geçmiş yıllarda yurtdışına giden hekimlerden 249’u 2025’te geri bizim sağlık sistemimize katılmış” diye konuştu.