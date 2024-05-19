Memleket Partisi açıkladı: 'Genel merkezimizi kapatmadık'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:24

Güncelleme: 19.05.2024 - 17:24

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, maddi zorluklar nedeniyle parti binalarını küçültme kararı aldıklarını söylemişti. Bu açıklamının ardından parti genel merkezine kilit vurulduğu iddiaları kamuoyuna yansıdı. Memleket Partisi, tasarruf gerekçesiyle genel merkezin kapatıldığına ilişkin haberleri yalanladı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki parti merkezinin, Etimesgut ilçesindeki yeni yerine taşındığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Kamuoyuna Duyurulur Memleket Partisi Genel Merkezimiz; Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No:4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde Arp Kule İş Merkezi No:3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşınmıştır. Genel Merkezimizin kapanması söz konusu değildir. Memleket Partisi seçim otobüsümüz ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımımız giydirilip faaliyete geçecektir."



