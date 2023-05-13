Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:12

Güncelleme: 13.05.2023 - 13:58

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından partisinin tavrı merak konusu oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Serkan İleri, sosyal medyadan bir açıklama yaparak Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğinin sinyalini verdi.

"Cumhurbaşkanlığı için o '1 oyumu' hak, hukuk, adalet diyen tarafa vereceğim" ifadelerini kullanan İleri, paylaşımında şunları kaydetti:

"Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleriz, istibdat rejimine karşıyız! CB için o '1 oyumu' hak, hukuk, adalet diyen tarafa vereceğim. Tüm muhalif kesimden de TBMM için o '1 oylarını' Atatürkçülerin partisi Memleket Partisi'ne istiyorum. 1 oy Memleket'e, Memleket Meclis’e..."