Memleket Partisi kapatıldı

Memleket Partisi, 22 Temmuz 2025 Salı günü düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultay'da alınan kararla oy çokluğuyla kendilerini feshetti.

Kurultay sonrası açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, partinin hukuki ve siyasi sürecinin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün gerçekleştirdiğimiz kurultayla birlikte hukuki ve siyasi bir süreci tamamlamış bulunuyoruz. Delegelerimiz, İl ve İlçe Başkanlarımız, Parti Meclisi Üyelerimiz ve kurucularımız; partimizin kapatılmasına büyük bir oy farkıyla karar verdiler. Memleket Partisi kapansa da bizim içimizdeki memleket sevdası asla bitmeyecek. Biz bu memleketin ağacını, yeşilini, taşını, toprağını, insanını seviyoruz. Yüreğimizdeki bu memleket sevdasıyla, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin yanında; cumhuriyet, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Memleket Partisi’nin kuruluş felsefesi, Türk demokrasisine katkı sunmak ve memleket sevgisini siyasetle buluşturmak olmuştur. Hukuki varlığı bugün alınan bu kararla sonlandırılmış olsa da, partimizin değerleri ve mücadelesi yol arkadaşlarımızın kalbinde yaşamaya devam edecektir.

Başta Kurucu Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce olmak üzere, kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza, örgütlerimize, gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kurultay süreciyle ilgili açıklama yapan Parti Genel Sekreteri Av. Halil İlker Çelik ise, toplantının saat 09.00’da başladığını ve oylama sonuçlarının 17.00 itibarıyla açıklandığını belirtti. Çelik, 277 delegenin oy kullandığını, 220’sinin partinin kapatılması yönünde, 55’inin ise kapatılmaması yönünde oy verdiğini; 2 oyun ise geçersiz sayıldığını bildirdi.

“Partimiz, alınan bu kararla hukuki süreci şeffaf ve demokratik bir şekilde tamamlamıştır ve tüzel kişiliği sona ermiştir. Memleket Partisi temiz, ilkeli ve saygın bir mücadeleyi geride bırakmıştır.” ifadelerini kullandı.