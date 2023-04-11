Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:20

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:20

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne günler kala Memleket Partisi, Zonguldak'tan 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu gündem oldu. Cem Saygı hakkında kim, nereli, kaç yaşında ve TikTok hesabı ne gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Memleket Partisi Zonguldak milletvekili Cem Saygı kimdir, nereli, kaç yaşında? Cem Saygı TikTok hesabı nedir? İşte ayrıtılar...

CEM SAYGI KİMDİR?

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan milletvekili seçimleri için Muharrem İnce önderliğindeki Memleket Partisi YSK'ya listelerini sundu. Sosyal medyada yaptığı dans ile gündem olan Cem Saygı, Memleket Partisi'nin Zonguldak milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yer almaktadır.

CEM SAYGI SOSYAL MEDYA HESABI NEDİR?

Memleket Partisi'nin Zonguldak'ta 5. sıradan milletvekili adayı olan Cem Saygı'nın TikTok hesabı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Cem Saygı, TikTok'ta @cemsaygi67 kullanıcı adıyla yer almaktadır.

MEMLEKET PARTİSİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

1- Özkan Yancı

2- Mukadder Yalçın

3- Birkan Ünalü

4- Kenan Karaman

5- Cem Saygı