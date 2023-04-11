Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:38

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:38

Acun Ilıcalı ile yaşadığı vergi tartışması ile gündeme gelen Gönenç Gürkaynak, "Ben vergi rekortmeniyim takım satın alamıyorum..." sözleriyle Acun Ilıcalı'ya tepki göstermişti. Gönenç Gürkaynak'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Gönenç Gürkaynak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gönenç Gürkaynak mesleği ne? Gönenç Gürkaynak babası kimdir? Eşi Serra Gürkaynak kimdir?

GÖNENÇ GÜRKAYNAK KİMDİR?

Avukat ve akademisyen Gönenç Gürkaynak, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesini aldıktan sonra 1998'de avukatlığa başladı ve Harvard Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı, araştırma görevlisi olarak çalışmalar yaptı. 2004'te İngiltere ve Galler Barosu'na kabul edildi, çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Habertürk TV sitesi tarafından Twitter'ın Türkiye'ye temsilci ataması konusunda Twitter'ın Türkiye'deki avukatı olarak gösterildi. Rekabet Kurumu tarafından Google'ın arama pazarındaki hâkimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında Google'ın temsilcilerinden biriydi.

Vikipedi'nin Türkiye'den erişim engelinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan davada Wikimedia Vakfı’nın avukatıydı ve yaptığı açıklamada "Böyle bir konuda Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme de AİHM'ye gitmeme de gerek kalmamalıydı" dedi. Tuluhan Tekelioğlu'nun sunduğu Hayatın Rengi programına katıldı. Sosyal medyada başlayan ve kullanıcılar tarafından gençlik yıllarının paylaşıldığı bir akıma dâhil oldu. 2015 yılında yapılan Bilderberg Toplantıları'na katılan kişiler arasındaydı. Bir kanun hükmünde kararnameye karşı tepkisini dile getirdi. Kürşat Ayvatoğlu'nun "pudra şekeri" açıklaması üzerine Ayvatoğlu'nun avukatına ithafen "Seneye vergi rekortmenliğini benden devralmasını bekliyorum" dedi. Hukuk fakültesinde öğrenim gören öğrencilere tavsiyeler verdi.

Sabah Gazetesi'nin bir yazarı olan Dilek Güngör, hem Gürkaynak'ın hem de eşinin "Yatırım ve Vatandaşlık" programıyla farklı bir vatandaşlığa geçtiğini dile getirdi. Gürkaynak ise hâlihazırda 1.5 yıldır Malta vatandaşlığına sahip olduğunu ve Malta pasaportunun getirdiği kolaylıklar sayesinde memnun olduğunu söyledi. 2017'de vergi rekortmenleri listesinde onuncu, 2018'de ve 2019'da dokuzuncu oldu. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.Ayrıca kardeşi Refet Gürkaynak 'da aynı üniversitede iktisadi ve idari bilimler bölümünde dersler vermektedir.

GÖNENÇ GÜRKAYNAK ÖZEL HAYATI

Gönenç Gürkaynak, kendisi gibi bir avukat olan Serra Gürkaynak ile evlidir.