Memleket Partisi'nin adayı Burak Hasar: 'Az israf, el insaf Mansur Yavaş'

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:49

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:49

Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Burak Hasar, Ankara’da bir otelde gazetecilerle buluştu.

"BU TABLONUN MİMARI ERDOĞAN"

İktidara eleştirilerini yönelten Hasar, “Ülkede yaşam şeklimize müdahale ediliyor olması, laiklikten sürekli uzaklaşıyor olmamız, Atatürk ilke ve inkılaplarının alenen yokedilmeye çalışılması, neden olunan toplumsal yozlaşma, kutuplaşma, hukukun ve yargının siyasallaşması, eğitimin niteliksizleşmesi, ekonominin dip yapması, kadına şiddet ve çocuk istismarının tavan yapmış olması, kevgire dönmüş hudutlarımız, kaçıp giden doktorlarımızla hazin bir memleket tablosu. Bu tablonun tek mimarı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan” dedi.

"DEM'LENEN MUHALEFET"

İktidara 22 yıldır alternatif olamamış bir muhalefet olduğunu söyleyen Hasar, “Halka inanmayan, halka inmeyen, halkın sorunlarını çözümlemeyen, sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden kadük politikalar oluşturan, halkına sürekli yalan söyleyen, ‘Yüzde 60’la kazanıyoruz, çekilin’ diyen, oyu yüzde 1’i bulmayan partilere vekiller dağıtan, ne zaman oy bölünüp bölünmeyceğine karar veren zayıf bir muhalefet var. En önemlisi Atatürk ve Misak-ı Milli çizgilerimizle derdi olan partilerle kirli ilişkilerin içerisine giren, tabiri caizse DEM’lenen bir muhalefetten bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın Memleket Partisi’nden belediye başkan adayı olmasının CHP tarafından engellendiğini savunan Hasar, “Başta DEM Parti olmak üzere, İYİ Parti, MHP ve CHP sadece Bozdoğan’ın büyük oranda seçilme şansı olduğu için kendisinin zamanında istifa etmediğine dair mesnetsiz ifadelerle Bozdoğan’ın adaylığını düşürdüler” diye konuştu.

‘REKLAM BÜTÇESİNİ AÇIKLASIN’

CHP’nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş’ı mal varlığını açıkladığı için tebrik eden Hasar, Yavaş’ın aynı hassasiyeti reklam bütçesini açıklama konusunda da göstermesi gerektiğini ifade etti.

Ankara’nın her sokağında Yavaş’ın reklam afişlerinin olduğunu, başkentin böyle bir reklam kampanyasını daha önce görmediğini savunan Hasar, “Kendisi ne diyor, ‘Az laf, çok iş’. Ben de Sayın Mansur Yavaş’a şunu söylüyorum: ‘Az israf, el insaf Mansur Yavaş’. Kendisini, reklam bütçesini açıklamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hasar, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’u da “Benim A takımıyla, B takımıyla işim gücüm olmaz. Belediyecilik, ahlak bekçiliğinden geçmez” diyerek eleştirdi.

‘ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM’

Hasar, belediye başkanı seçilmesi halinde Esenboğa Havalimanı’na metro yapacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Ankara’da ortaöğretim gören ve lisans eğitimi alan öğrencilerin toplu taşımalarının ücretsiz hale gelmesi gerektiğine inanıyoruz ve biz bunu yapacağız.”

Ulaştırma sorununun yeni yollar ve kavşaklarla çözülemeyeceğini savunan Hasar, “Dolayısıyla biz, elimizdeki yolları düzelteceğiz" dedi.

Ayrıca Hasar, seçilmesi hâlinde Ankara’nın logosunu Hitit Güneşi olarak değiştireceği vaadinde de bulundu.