Memleket Partisi’nden aday olan Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü

Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:11

Güncelleme: 26.02.2024 - 17:33

CHP yönetimi, hafta sonunda Mersin İl Başkanlığı’na gönderdiği yazı ile belediye başkanı adayı gösterilmedikten sonra bağımsız ya da başka partiden aday olan isimlerin adaylığına itiraz edilmesini istedi. Bunun üzerine parti, YSK’nin ilçe seçim kurullarına başvurdu. Bu kapsamda Tarsus’ta Memleket Partisi’nden aday olan Bozdoğan’ın adaylığı ile Mezitli’de bağımsız aday olan Tarhan’ın adaylığı düşürüldü.

Bozdoğan’a ilişkin kararda “Bir kimse bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez hükümleri yer aldığından, ayrıca adayın CHP’den istifa ettiği saatin belli olmaması nedenleriyle itirazın kabulü şeklinde karar vermek gerekmiştir. Karara karşı iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebileceğine karar verildi” denildi.

Tarhan ise hakkında verilen karara karşı İl Seçim Kurulu’na itiraz etti ve Tarhan’ın itirazı kabul edildi. Bu kapsamda il seçim kurulu, ilçe seçim kurulunun verdiği adaylık düşürme kararını iptal etti. Bozdoğan’ın da il seçim kuruluna başvurarak itiraz etmesi ve Tarhan gibi adaylığını tekrar kazanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan aday adaylık sürecinde CHP’den belediye başkan adaylığı için başvuru yapmış, ardından aday gösterilmeyince önce bağımsız sonrada Memleket Partisi’ne geçerek adaylığını duyurmuştu. Bozdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine girmek için YSK’ya listesini sunmuştu.