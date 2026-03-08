Memur da ‘eşel mobil’ istiyor: 'Enflasyon kaybı 6 sonra değil aylık olarak ödensin...'

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki olumsuz etkisini gidermek için eşel mobil sistemine geçilmişti. Buna göre akaryakıtta oluşacak artışların yüzde 75’i maktu ÖTV tutarlarından karşılanıyor. Yüzde 25’i yurttaşa yansıtılıyor. Memurlar benzer bir düzenlemenin maaşlardaki enflasyon kaybını gecikmeksizin telafi edebilmek için kendilerine de uygulanmasını talep etti. Şu anda memurlar maaşlarında oluşan enflasyon farkını hemen alamıyor. 6 ay beklemek zorunda kalıyor.

6 aylık enflasyonun toplu sözleşme zammını aşan bölümü enflasyon farkı olarak ödeniyor. Memur, ilk altı ayda oluşan enflasyon farkını temmuzda, ikinci altı ayda oluşan enflasyon farkını da ancak ocak ayında alabiliyor.

Örneğin TÜİK’in açıkladığı son verilere göre iki aylık enflasyon yüzde 7.95 oldu. Ocak ayında memur ile memur emeklisine yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı ile brüt bin lira seyyanen ödeme yapılmıştı. İlk iki ayda ortaya çıkan yüzde 7.95 oranındaki enflasyon yüzde 11’lik zammın yarısından fazlasını buharlaştırdı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 11’i aşarsa memurlar temmuz ayında enflasyon farkı alacak. Memur bunun yerine enflasyon farkının aylık olarak ödenmesini istiyor.

‘GECİKMEDEN YANSITILMALI’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bugün uygulanan sistemde memur maaşlarına altı ay için zam yapıldığını, enflasyon bu oranı aştığında oluşan kaybın ancak dönem sonunda “enflasyon farkı” adı altında telafi edildiğine dikkat çekti. Kahveci, “Oysa yüksek enflasyon dönemlerinde bu uygulama, kamu çalışanlarının alım gücünün her ay biraz daha erimesine yol açmaktadır. Bu nedenle memur maaşlarında da eşel mobil sistemine benzer bir uygulamaya geçilmeli, enflasyondaki aylık değişimler doğrudan ve gecikmeden maaşlara yansıtılmalıdır” dedi.