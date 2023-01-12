Memur kuru soğana muhtaç, sendikalar sokakta

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 15:50

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 15:50

İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde buluşan ve sağlıkçıların yoğun katılım gösterdiği eylemde kuru soğan ve ekmek yiyen BASK üyeleri ek zam için iktidara çağrı yaptı. Eylemde konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “İçinde bulunduğumuz 2023 Ocak ayından itibaren memur ve emekliye yapılan yüzde 30’luk maaş zam, memur ve emekliyi sefalete sürüklemiştir. Pek çok memurun taban aylığı asgari ücret seviyesine inmiş, hatta asgari ücretin altında kalmıştır. Memurun alım gücü her geçen gün erimektedir. Vatandaşlarımızın gözünde memurun itibarını yok ettiniz. Memur ve emekliye acilen ek zam verilmelidir. Yıllar boyunca enflasyon altında alınan artışlar artık kamu çalışanları ve emeklilerinin alım gücünü düşürmüş, kirasını ve faturalarını ödeyememe noktasına getirmiştir. Son bir yıllık sürede pek çok gıda ürününün yüzde 150 ile yüzde 300 arasında arttığı ve bu ay içerisinde pek çok ürünün artacağı ortamda, memur ve emekliye yüzde 30 zam vermek ekonomik gerçeklerle uyuşmamaktadır” dedi.

(Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ve sendika üyeleri soğan ekmek yedi)



BİRLEŞİK KAMU İŞ DE MEYDANA İNDİ

İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan ve ellerinde pankartlar ve Türk bayrakları ile Gündoğdu Meydanı’na yürüyen Birleşik Kamu İş üyeleri ise en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı olan 26 bin liraya çıkartılmasını talep etti. Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen ve miting havasında geçen eylemde konuşan Birleşik Kamu İş İzmir İl Temsilcisi Adem Yıldırım şunları kaydetti: “Asgari ücrete yapılan artış sonrası ortalama memur maaşlarına baktığımızda, asgari ücret ile memur maaşlarının neredeyse eşitlendiğini görmekteyiz. Cumhurbaşkanı’nın önce yüzde 25 olarak açıkladığı sonra danışıklı bir şekilde yandaş sendikanın talebiymiş gibi önceden belirlenmiş yüzde 30 oranı bahşiş dağıtır gibi kamu çalışanlarına müjde olarak sunulmuştur. Kamu çalışanları ve emekliler olarak, ülke şartlarına ve ekonomik krize bakılmaksızın açıklanan sefalet artışını kabul etmiyoruz. Kamu çalışanlarının görüşleri ve talepleri dinlenmeden kapalı kapılar ardında verilen bahşişleri kabul etmiyoruz. Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları tüm kamu sendikalarının talepleri doğrultusunda yeniden belirlenmelidir. Kamu çalışanlarının en düşük maaşının yoksulluk sınırı olan 26 bin 124 liraya yükseltilerek enflasyon oranının da her ay seyyanen maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz. Milyonlarca yurttaşımızın elinden aldığınız hayat standartlarını ve yıllardır uğradığımız hak kayıplarını iade edene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.”