Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Erdoğan için oy çağrısı: İhanet mi edelim?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:39

Güncelleme: 27.04.2023 - 10:46

Eğitim Bir Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın Konya İl Divan Toplantısı'na katıldı.

"KAMUDA GELİR ADALETİ BOZULDU"

Yalçın burada yaptığı konuşmada, sendikal açıdan yıllar içinde ciddi kazanımlar elde ettiklerini, ancak buna rağmen son yıllarda kamu çalışanları arasında gelir adaletinde bir bozulma olduğunu söyledi.

"Gelir dağılımında adalet sağlanmalı demeye devam edeceğiz" diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamuda gelir adaleti bozulmuş durumda, gelir dağılımında adalet sağlanmak zorunda, memurun, şefin, hizmetlinin, şube müdürünün, mühendisin, dolayısıyla hepsini baz alıp yukarı doğru bir skala oluşturduğunuzda gelir dağılımlıda adalet bozuldu, işçi memur tartışmasına yeniden dönüyoruz. Bu doğru bir yöntem değil. Onun için memur kesimi olarak gelir dağılımında adalet sağlanmalı demeye devam edeceğiz. Çünkü biz alnımızın terini, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz kamu denetçisiyiz başkasının hakkını istemiyoruz, beklentimiz bu."

"BAZI ÖFKELERİMİZ KIRGINLIKLARIMIZ OLABİLİR, AMA..."

Konuşmasının devamında ise, "Bazı öfkelerimiz, kızgınlıklarımız olabilir" diyerek, seçimlere atıfta bulnan Ali Yalçın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şu sözlerle oy çağrısında bulundu:

"Biz Memur-Sen ailesi olarak durduğumuz yeri biliyoruz. Fanteziye, maceraya yelken açmak, yol almak gibi bir saçmalığın içine girmeyiz. Çünkü diğerlerinin kurduğu cümlenin de farkındayız. Bir sendikacı olarak bir kamu görevlisi olarak genel başkanınız olarak, bakın ufak dargınlıklara, ufak kızgınlıklara, sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım. Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim."