Memur-Sen ile Ali Yalçın bu 23 Nisan’da da şaşırtmadı: Yine Atatürk’süz mesajlar

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın mart ayında konfederasyonun 9. Türkiye Buluşması’nda dile getirdiği “Yiğit düştüğü yerden kalkar, derler. Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor” sözleri günlerce tartışılmış, büyük tepki çekmişti. Memur-Sen ulusal bayramlarda yayınladığı mesajlarda çoğunlukla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine yer vermiyor. Gerek Memur-Sen gerekse de konfederasyonun genel başkanı Ali Yalçın bu 23 Nisan’da da aynı geleneği sürdürdü. Memur-Sen ile Ali Yalçın’ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarında yine Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi yer almadı. Memur-Sen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramı kutlarken, “Milli irademizin simgesi Gazi Meclisimizin kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyor; topraklarımızı bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. Memur-Sen’in mesajında Atatürk’ün ismi geçmedi. Paylaşılan görselde de Atatürk yer almadı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu aziz vatanı bizlere emanet eden ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor; gözlerindeki ışıkla geleceğimizi aydınlatan, kalplerindeki sıcaklıkla umut veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi. Ancak Ali Yalçın da mesajında Atatürk’ün ismine yer vermedi. Yalçın’ın paylaştığı görselde de Atatürk yer almadı.