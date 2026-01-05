Memur, Taş Devri'ne döndü: 'Bizi binlerce yıl öncesinin şartlarına mecbur bırakmayın'

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK) üyeleri enflasyon ve maaş artışlarını ilginç bir yöntemle protesto etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan kamu emekçileri "Memur ve emekli taş devrine döndü" tepkisini gösterdi. Emekçiler 'Taş Devri' kıyafetlerini giydi. Ellerine peluş sopa ve dinozor da alan memurlar gaz lambalarını yakıp ısınmaya çalıştı.

Bu mizansenin 21.Yüzyılda kamu çalışanlarının gelebileceği son nokta olduğunu vurgulayan DMK Genel Başkanı Osman Kaya, "Bu ateş, sadece odunları değil, bizim tenceremizde kaynamayan yemeği yakıyor! Bu deri kıyafetler, memurun sırtındaki ağır ekonomik yükün altında ne denli zorlandığının simgesidir. Memuru ve emekliyi 21. yüzyıldan koparıp, binlerce yıl öncesinin şartlarına mecbur bırakmayın. Biz memurlar zor şartlar altında, geçim kaygısıyla yaşamak istemiyoruz! Biz, alnımızın akıyla çalıştığımız, devletimize hizmet ettiğimiz bu ülkede, modern çağın imkanlarından faydalanarak; onurlu, dik ve müreffeh bir hayat yaşamak istiyoruz" dedi.