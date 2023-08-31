Yayınlanma: 31.08.2023 - 14:07

Güncelleme: 31.08.2023 - 14:07

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 zam oranları için bugün son toplantı gerçekleşti. Yurttaşlar, memur ve memur emeklilerine gelecek zam oranını hakkında araştırmalara başladı. Peki, Memur zammı ne kadar oldu? 2024 memur ve memur emeklisi zammı ne kadar oldu? Memur zammı ne kadar?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

MEMURLAR NE KADAR ZAM İSTİYORDU?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFLERİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.