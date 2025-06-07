Memura 90 liralık giysi yardımı: ‘Sadaka bile olmaz’

“Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı” genelgesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla mart ayında yayımlanmış, 2025 yılında memurlar için yapılacak giysi yardımı açıklanmıştı. Nakdi yapılacak olan giyim yardımındaki fiyatların düşük olması dikkat çekmişti. Bu bağlamda; Genel idari hizmetleri sınıfındaki kadrolarda görev yapan devlet memurlarının hesaplarına 2025 yılı giyim yardımı ücretleri yatırıldı. Memurlara yatırılan ücret 90.74 TL oldu. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz yatan ücreti Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘90'LI YILLARIN PARASINI ÖDÜYORSUNUZ’

90 liralık ücret önlük yardımı olarak yattı. Genel idari hizmetleri sınıfında çalışan memurlar ise önlük değil takım elbise giyiyor. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Cengiz, “Giyim yardımı kurumlar tarafından belirlenip, verilmeli” dedi. Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden kalma, giyinmeyen, giyinme ihtimali olmayan önlüğünü parası 90 lira olarak hesaplara yattı. O dönem mürekkeple yazılar yazılırken, insanların gömleği mürekkep olmasın diye önlük veriliriyordu. Şimdi son model yazıcıların olduğu ortamda mürekkep yokken hala önlük öngörülüyor. Trajikomik. Yönetmelik yeniden yazılmalı. Kadroların giyeceği elbiseler belli. Siz insanlara 1990'lı yılların giysilerinin parasını ödüyorsunuz.”

‘SADAKA BİLE OLMAZ’

Verilen para ile çorap, don, atlet dahi alınamadığını ifade eden Cengiz, “Hal böyleyken, “Giyim yardımı yapıyoruz” diye memuru komik duruma düşürmenin hiç anlamı yok. Ramazan’da fitre 180 liraydı. 90 lira, sadaka bile olmaz. Sadece 2025 yılı için 15 bin lira altında giyim yardımı verilmemesi lazım” diye konuştu.