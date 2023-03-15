‘Memurek’ moloz çöplüğü oldu: Köylüler isyan etti

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:25

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binaların enkazları yurttaşın tüm tepkilerine karşın birçok tarım ve mera alanına döküldü. Bu alanlardan biri de Malatya’daki Mamurek köyü oldu.

Geçen günlerde köylüler yolu kapatarak çalışmaları durdurdu. Ancak çalışmalar birkaç saat sonra hız kesmeden devam etti. Yolun kapatıldığı gün Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne davet edildiklerini belirten köylülerden Nazife Onay, “Müdürlüğe bizzat gittik. Bizi sakinleştirmek ve yolu açmamız için resmen oyaladılar. Konuştuğumuz bütün kurumlar sorumluluğu birbirine attı. Sonradan hepsi yeri Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gösterdiğini belirtti” dedi.

100 yıldan fazladır bu topraklarda yaşadıklarını belirten Onay, “Buradaki köylüler, molozların taşınma işleminin durdurulmasını istiyor. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.