‘Memurek’ moloz çöplüğü oldu: Köylüler isyan etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan binalardan geriye kalan moloz yığınlarının, Malatya’daki Memurek köyü alanına dökülmesi köylüleri isyan ettirdi. Molozların taşınma işleminin durdurulmasını talep eden köylüler, konuyla ilgili şikayetçi olduklarını ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binaların enkazları yurttaşın tüm tepkilerine karşın birçok tarım ve mera alanına döküldü. Bu alanlardan biri de Malatya’daki Mamurek köyü oldu.
Geçen günlerde köylüler yolu kapatarak çalışmaları durdurdu. Ancak çalışmalar birkaç saat sonra hız kesmeden devam etti. Yolun kapatıldığı gün Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne davet edildiklerini belirten köylülerden Nazife Onay, “Müdürlüğe bizzat gittik. Bizi sakinleştirmek ve yolu açmamız için resmen oyaladılar. Konuştuğumuz bütün kurumlar sorumluluğu birbirine attı. Sonradan hepsi yeri Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gösterdiğini belirtti” dedi.
100 yıldan fazladır bu topraklarda yaşadıklarını belirten Onay, “Buradaki köylüler, molozların taşınma işleminin durdurulmasını istiyor. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.
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