Yeterli güvenlik önlemi alınmadı, molozlar yola devrildi
Afyonkarahisar’da eski bir banka binasının yıkımı esnasında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucu molozlar anayola devrildi. Facianın eşiğinden dönülen göçük sırasında bazı yurttaşların film izler gibi yıkımı seyretmesi objektiflere yansıdı.
Afyonkarahisar’da eski bir banka binasının yıkımı esnasında bir anda göçük oluştu. Göçük esnasında molozların en işlek cadde üzerindeki trafik ışıklarının olduğu bölgeye devrilmesiyle faciadan dönüldü.
Meydana gelen göçük sonrası yıkım ekipleri ara vermeden yıkıma devam etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi ile polis ekipleri yıkım çalışmayı durdurdu.
Molozların yoldan temizlenmesi sonucu araç trafiği kaldığı yerden devam etti. Göçük sırasında bazı yurttaşların molozların arasından hiç aldırmadan geçmeleri şaşkınlıkla karşılandı.
Ayrıca yıkım ekiplerinin bazılarının baretsiz bir şekilde çalışmaları gözlerden kaçmadı.
Çalışmaları yolun karşısında izleyen yurttaşlar yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını dile getirdi.
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