Memurlardan dikkat çeken eylem: TÜİK önünde ekmek arası balık kraker yediler

Devlet Memurları Konfederasyonu, 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinden çıkan sefalet zammından sonra TBMM'yi göreve çağırma kararı aldı. TÜİK önünde toplanan konfederasyon üyeleri bir basın açıklaması düzenledi. Memurlar burada dikkat çeken bir eyleme de imza attı. Simit ayran almakta bile zorlandıklarını ifade eden memurlar ekmek arası balık kraker yedi.

EN AZ YÜZDE 30'LUK REFAH PAYI TALEBİ

Sefaletle boğuşmaya devam ettiklerini belirten Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "TBMM'nin çıkaracağı kanunlar ile bu gidişata dur denmesini istiyoruz" dedi. Cengiz, Meclis'ten memur ve memur emeklisine en az yüzde 30 refah payı verilmesi için bir düzenleme yapması talebini dile getirdi.

'MAAŞ ARTIŞI YOK OLDU'

TÜİK'in eylül ayı için açıkladığı yüzde 3.23'lük oranı da değerlendiren Cengiz, "Temmuz ayında verilen ve kira artışına dahi yetmeyen yüzde 5'lik maaş artışının yok olduğunu görüyoruz" yorumunda bulundu.