Menderes yangınında üç can ve 260 hektar orman yok oldu
İzmir'in Menderes ilçesinde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı üç personelin yaşamını yitirdiği orman yangınında yaklaşık 260 hektarlık alanın hasar gördü.
İzmir'in Menderes ilçesinin Keler Mahallesi'nde 16 Eylül’de çıkan orman yangınında 260 hektar orman zarar gördü.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 500 personel ile müdahale edilen yangında Tahtalı Barajı’ndan su aldığı sırada helikopter düşmüş ve 3 mürettebat hayatını kaybetmişti. Bir kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı kaza sonrası yangın 17 Eylül sabahı kontrol altına alınmıştı.
Bugün İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangından 260 hektar orman alanın etkilendiğini bildirdi.
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