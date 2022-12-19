Menderes’in 20 yıldır beklediği cemevinin temeli atıldı!

19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:40

Menderes’te cemevi projesinin temeli atıldı. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, Menderes İlçe Kaymakamı Cevat Çelik, Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı İsmet Kurt, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Törende konuşan Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, “İlçemiz farklı kültürlerin buluştuğu eşsiz bir kültürel mozaiğe sahip. Alevi canlarımız da bu mozaiğin en önemli parçası ve bizler de Menderes Belediyesi olarak koşulsuz, şartsız onların yanındayız. Her zaman biriz, beraberiz, kardeşiz!” dedi.

“GÖREVİMİZ!”

Özkan, 20 yıldır hasretle beklenen Cemevinin temelini atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlçemize kazandıracağımız cemevi, Alevi kardeşlerimiz için bir lütuf değil, bizim yapmamız gereken bir görevimiz! 20 yıllık hasret bu merkezin tamamlanmasıyla son bulacak… İlçemize kazandıracağımız Cemevimizle Alevi dostlarımız ibadethaneden, eğitim alacakları kurs yerlerine, çamaşırhaneden, morga Cem sohbetlerinin yapılacağı, bilgilerin paylaşılacağı güzel bir merkeze sahip olacaklar.”

VALİ KÖŞGER’DEN BİRLİK MESAJI

Törende Alevi - Sünni kardeşliğine dikkat çeken Vali Köşger, şunları kaydetti: “Siz Alevi canlarla bu güzel günde bu güzel coğrafyada bu güzel gök kubbenin altında cemal cemale olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bu güzel ülkede çok güzel bir ortak tarihi çok güzel bir vatanı birlikte paylaşıyoruz. Beraberce bu coğrafyayı vatan kıldık. Devletlerin milletlerin ülkelerin zaman zaman muhataralı dönemleri olur. Sıkıntılı dönemleri olur. İçine nifak sokmaya çalışanların kısmen başarıya ulaştığı dönemler olur. O dönemleri yaşadık. Bizi bize düşürdüler. Bizi birbirimize kırdırmaya çalıştılar. Bizi Alevi dediler, Sunni dediler, Kürt dediler, Türk dediler, Laz dediler, Çerkez dediler, sağcı solcu dediler. İdeolojik ve mezhep olarak bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Et tırnaktan ayrılır mı? Ayrılmaz Allah’ın izniyle. Hep beraber olacağız.”

“CEMEVİ İBADETHANE OLMALI”

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması gerektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“İnanç insanın kendi içindeki kendi değerleriyle ürettiği bir duygudur. Bir insan, bir topluluk, bir grup kendisine inanç olarak bir yolu belirlediğinde ve bu inancın ibadeti olarak bir ibadet biçimi belirlediğinde devlete ve diğer herkese düşen görev onu bir inanç onu bir ibadet olarak kabul etmektir. Kimse kimsenin inancına ‘inancın inanç değil, bu yaptığın ibadet değil’ deme hakkı yoktur. O yüzden Cemevleri bir ibadethanedir. Böyle olması gerektiğini her zaman her yerde söylemeye devam edeceğiz.”

AKD Genel Başkanı Kurt ise Cemevinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Bu mabet eğitimi, hizmeti, inancı ile komplike yaşayan bir mabettir. İstediğiniz en büyük mabedi en güzel şekilde yapın, içine can girmedikçe yaşamaz. O nedenle yapılan bu mabet bundan sonra canlarla haşır neşir olarak kendini yaşatmalı” diye konuştu.