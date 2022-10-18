Menderes’te cemevi için ilk kazma vuruldu

18 Ekim 2022 Salı, 12:57

Menderes’te cemevi inşaatı başladı. Çalışmalar içn ilk kazma vurulurken, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Alevi canların yıllardır kronikleşmiş bir sorunu haline gelen cemevi sorunun çözülmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Özkan, inşaat ruhsatlarının imzalarının atılmasıyla da cemevi ile ilgili büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Menderes’e kazandırılacak cemevinin planlarıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Özkan, şunları kaydetti:

“İlçemize kazandırılacak cemevinde, cem salonundan, sergi alanına; toplantı salonundan, kütüphaneye; müzik odasından, morga birçok alan yer alacak. Alevi canlarımız cemevinde ibadetlerini yaparlarken, aynı zamanda kurslarla da sosyalleşmiş olacaklar.”