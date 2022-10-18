Menderes’te cemevi için ilk kazma vuruldu

İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan Alevilerin yıllardır beklediği cemevinin inşaatına başlandı. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, “Cemevimizin tüm Alevi canlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
18 Ekim 2022 Salı, 12:57
Menderes’te cemevi için ilk kazma vuruldu
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Menderes’te cemevi inşaatı başladı. Çalışmalar içn ilk kazma vurulurken, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Alevi canların yıllardır kronikleşmiş bir sorunu haline gelen cemevi sorunun çözülmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Özkan, inşaat ruhsatlarının imzalarının atılmasıyla da cemevi ile ilgili büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirtti. 

Menderes’e kazandırılacak cemevinin planlarıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Özkan, şunları kaydetti:

“İlçemize kazandırılacak cemevinde, cem salonundan, sergi alanına; toplantı salonundan, kütüphaneye; müzik odasından, morga birçok alan yer alacak. Alevi canlarımız cemevinde ibadetlerini yaparlarken, aynı zamanda kurslarla da sosyalleşmiş olacaklar.” 


Menderes Cemevi

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