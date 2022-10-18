Menderes’te cemevi için ilk kazma vuruldu
İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan Alevilerin yıllardır beklediği cemevinin inşaatına başlandı. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, “Cemevimizin tüm Alevi canlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Menderes’te cemevi inşaatı başladı. Çalışmalar içn ilk kazma vurulurken, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Alevi canların yıllardır kronikleşmiş bir sorunu haline gelen cemevi sorunun çözülmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Özkan, inşaat ruhsatlarının imzalarının atılmasıyla da cemevi ile ilgili büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.
Menderes’e kazandırılacak cemevinin planlarıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Özkan, şunları kaydetti:
“İlçemize kazandırılacak cemevinde, cem salonundan, sergi alanına; toplantı salonundan, kütüphaneye; müzik odasından, morga birçok alan yer alacak. Alevi canlarımız cemevinde ibadetlerini yaparlarken, aynı zamanda kurslarla da sosyalleşmiş olacaklar.”
Video Haberler
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- Ankara’nın F-35 stratejisinde değişim
- Erdoğan'dan partisine talimat
- Rıdvan Dilmen şaştı kaldı, görüntüye inanamadı!
- Karşı hamlenin ayrıntıları netleşti
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı
- Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Son uyarı yapıldı
- Sunucu Bülent Özveren yaşamını yitirdi