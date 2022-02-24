Menemen Belediyesi'nde silah sesleri: Bir kişi yaralandı
İzmir'de Menemen Belediyesi'nde iddiaya göre iş istemek için belediyeye gelen Ramazan Ediz isimli kişi ile Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın korumaları arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede Ramazan Ediz silahla bacağından vuruldu.
Olay bugün saat 18.30'da Menemen Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçmişte belediyede bekçi olarak çalışan Ramazan Ediz isimli işçi, iş istemek amacıyla belediye binasına geldi. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile görüşmek istediğini söyleyen Ediz, korumaların engeli ile karşılaştı.
Pehlivan'ın koruma ekibi Ediz'in içeriye girmesine engel olmak için müdahale etti. Bu sırada çıkan arbedede Pehliva'ın koruma polisi Ediz'i silahla bacağından vurdu. Yaralanan Ramazan Ediz, Menemen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Ediz yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Menemen Belediyesi’nde daha önce çalışan bir personeldim. Cezaevine girdim çıktım, iş istemek için belediyeye gittim. Kapıdan girdikten sonra bir anda 5-6 kişi üzerime saldırıp beni dışarı çıkarmak istedi. Kim olduklarını bilmiyorum. Ben de çıkmamak için direndim. Oradakilerden biri belinden silah çıkardı. Ben de ben de cebimden bıçak çıkardım. Çıkardığı silahla bacağıma ateş etti.”
Ediz'in sağlık durumunun iyi olduğu, bacağındaki kurşunun çıkarılması için ameliyata alınacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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