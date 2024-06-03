Menemen’de işçilerin hak arayışı devam ediyor

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:03

Güncelleme: 03.06.2024 - 15:19

İzmir'in Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan belediye işçileri, belediye önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Bir haftadır eylem yapan işçiler, bugün sabah saatlerinde belediye önünde yeniden toplanıp halay çekerek, iş akitlerinin sonlandırılmasını protesto etti.

Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, yaptığı açıklamada, Menemen Belediye Başkanı AKP’li Aydın Pehlivan’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi işçi çıkarılmayacağına ilişkin vaadini hatırlattı.

Yıllarca Menemen Belediyesi'nde çalışmış 400 kişinin anlamsız, açıklamasız, içeriği belli olmayan sebepten dolayı işten çıkarılmaları nedeniyle burada olduklarını söyleyen Akay, şöyle devam etti:

"Şunun bilinmesini istiyorum; Menemen halkının da bunu bilmesi gerekiyor, burada çalışan arkadaşlar Menemen'de yaşayan vatandaşın doğumundan ölümüne kadar her kategoride hizmet eden arkadaşlar. Ne yazık ki Menemen Belediye Başkanı bir kamu yöneticiliği görevi aldığının farkında değil. Burada Hasan ağanın bakkal dükkanı gibi belediyeyi yönetmeye çalışıyor. Menemen Belediye Başkanı tamamıyla Menemen halkına ve Menemen işçisine zulüm etmektedir. Bunun örnekleri, bunun içeriğini net bellidir. Seçim öncesi verdiği ‘bir tane işçi ve emekçi arkadaşımı dahi işten çıkarmayacağım.’ Namus, şeref sözü verenler şu an nerede? Çok merak ediyorum.

Seçim öncesi personel iftar yemeğinde yaptığı bir açıklama üzerine Belediye Başkanına defalarca kez yüzde 25 zam verdiği ifadesini de resmileştirelim, lafta kalmasın. Resmi evrakta kalsın diye defalarca baskı yapmamıza rağmen, yüzde 25 ifadesi kullandığı zammı da tamamıyla yitirmiştir. Hiçbir resmi gerekçesi, içeriği de yoktur. Hala daha uygulamamaya dirayet gösteriyor. Bizler Menemen Belediye Başkanı'nın bin 200 civarında olan personel sayısını 5-6 bin bandına çıkarıp, seçim öncesi seçimi kazanmak için yaptığı siyasi şeyin mağdurları olamayacağız, bunu kabul etmiyoruz."

"İŞÇİ VE EMEKÇİ DÜŞMANLIĞINI DA NET OLARAK GÖSTERMİŞTİR"

Menemen Belediye Başkanı'nın bugüne kadar "işçi ve emekçi dostu" olduğunu söylemesine karşın tamamen işçi ve emekçi düşmanlığı yaptığını gösterdiğini söyleyen Akay, "Menemen Belediyesi bir kamu kurumudur. Bunun öncelikleri vardır. Ama ne yazık ki Menemen Belediye Başkanımız tasarruf politikasını başka yerlerde kullanacağına ilk etapta işçi ve emekçiden kullanmaya çalıştı. Menemen'in önümüzdeki günlerde yaşayacağı süreç de çok net ortadadır. Bu işçi çıkarılmaları devam edecektir. Biz de bu işi çıkarılmaları tamamen son bulana kadar burada Belediye-İş Sendikası ailesi olarak işçi ve emekçimizin arkasında olacağız. Buradaki görevimiz ta ki bu zulüm bitene kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

“AYDIN PEHLİVAN'IN GERÇEK YÜZÜ SEÇİMLERİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI”

Belediye İş Sendikası Çevre İlçeler Şube Başkan Yardımcısı Erdal Kutlu da işten çıkarılanlar adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 2021 yılında başkan vekili olarak göreve geldiğinde mevcut kadro olan bin 200 kişi için çok fazla olduğunu söylemişti. Başkan Vekili olarak 'işçi fazla' diyen Aydın Pehlivan, 31 Mart seçimleri öncesi yeniden seçilebilmek için insanların umutlarıyla, hayalleriyle oynayarak 3 bin kişiyi işe aldı. Ardından yüzlerce emekçiyi işinden, aşından etti. Her zaman 'işçi dostu' olduğunu iddia eden, 'işçi için canımı veririm' diyen, 'emekçinin alnının teri kurumadan maaşını yatırırım' diyen başkan Aydın Pehlivan'ın gerçek yüzü seçimlerin ardından ortaya çıktı.

Yüzlerce emekçiyi bayrama 15 gün kala İş Kanunu'nun 17'nci maddesi gösterilerek hukuksuz bir şekilde tazminatsız olarak işten attı. Seçimlerden hemen sonra, önce maaşlarda gecikme yaşandı, ardından vadesi gelen ikramiyelerimizin üçüncüsü de ödenmedi. Akabinde Menemen Belediye emekçilerine baskılar ve işten atma tehditleri geldi. İşçi arasına, hayatlarının hiçbir bölümünde emeğin içinde yer almamış olanlar tarafından nifak tohumları ekildi. 'AKP iktidarının sendikası yandaş Hizmet-İş'e geçerseniz işten atılmazsınız' yalanlarıyla işçiye aba altından sopa gösterilerek belediye emekçilerini Hizmet-İş'e üye yaptılar. Hizmet-İş'in yalanı, arkadaşlarımız işten atılınca ortaya çıktı. İşten atılanların yüzde 95'i 'Hizmet-İş'e üye olursanız işten atılmazsınız' denen arkadaşlarımızdı.

Hizmet-İş denilen ve adında hak olan ülkemizin her yerinde yalanla ve iktidar desteğiyle üye kaydeden bu yapı, işçi ve emekçinin hakkını yiyor. Haram, zehir, zıkkım olsun. Onların tek derdi işçiyi derdest edip işverenlerin önüne atmak ve emek düşmanı politikalarını uygulamaktır. Bugün burada yüzlerce emekçi işten atılırken, hak arama mücadelesi verirken, dün 'Bize üye olmazsanız işten atılırsınız' diyen sözüm ona Hak-İş Hizmet-İş temsilcilerini işçinin yanında göremezsiniz çünkü Hizmet-İş iktidarın taşeronu, emek düşmanı, işçi düşmanı bir yapıdır.

AKP'li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan emek düşmanlığını daha rahat yapabilmek için yasaya aykırı olmasına rağmen, belediyeyi maddi anlamda zarara uğratmayı göze alarak, 31 Aralık 2024’e kadar yetkili olan Belediye-İş'in tüm yönetici ve temsilcilerini işten attı. Başkan Pehlivan yasanın açık hükmüne aykırı davranarak belediyeyi ve kamuyu zarara uğratmaktadır. Burası kimsenin bakkal dükkanı değildir. Başkan Pehlivan, 'iktidara sırtımı dayadım bana bir şey olmaz, nasılsa tazminatlar cebimden çıkmayacak' diye düşünüyor. Bu tavır hukuka aykırı olduğu kadar, ahlaka ve hakkaniyete de aykırı bir tavırdır.

Buradan Başkan Pehlivan'a ve yöneticilerine soruyoruz. Bayrama 15 gün kala yüzlerce emekçiye bu zulmü niye yapıyorsunuz? Sizde hiç mi vicdan yok... Siz bu belediyenin öncesini sonrasını, gelirini giderini bilen birilerisiniz. Bunları bilerek aday oldunuz. Bunları bilerek seçim öncesi yüzlerce kişiyi işe aldınız. Hani dili, dini, ırkı ne olursa olsun bir işçiyi üzmeyecektiniz. Hani herkesin sevgisine taliptiniz. Hani işçi için canınızı verirdiniz. Bugün neden işten çıkarıyorsunuz?”

“TASARRUFU EMEKÇİDEN DEĞİL BANKAMATİKÇİLERDEN YAPIN”

Tasarrufun emekçiden yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kutlu, "Eğer tasarruf yapacaksınız, alın teri döken emekçiden değil, bankamatikçi olarak işe aldığınız kişilerden yapın. İlla yapacaksınız festivalden, konserden yapın, işçiden elinizi çekin. İşçi, emekçi üzerinden ekonomik politikalarınızı uygulamayın ve derhal bu yanlıştan dönün. İşten atılan bazı arkadaşlarımızın ‘özel ilişkiler ile geri işe alındıkları’ söyleniyor. Bu, bölmek ve parçalamak için bir hamledir, geri dönmek için bekleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Gelin birlikte omuz omuza, işimize ekmeğimize sahip çıkalım. Sanıyorlar ki mesele doymak. Hayır, mesele doymak değil, asıl mesele paylaşmaktır. Bizler bölünmeyeceğiz ama o ekmeği bölüşeceğiz." ifadelerini kullandı.