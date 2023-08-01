Menemen'de orman yangını

İzmir'in Menemen ilçesinin Hasanlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:43
Menemen'de orman yangını
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İzmir'in Menemen ilçesinin Hasanlar mahallesinde saat henüz bilinmeyen bir nedenden orman yangını çıktı.

Gelen ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile alevlere müdahale edildi. 


İzmir Menemen orman yangını

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