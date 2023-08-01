Menemen'de orman yangını
İzmir'in Menemen ilçesinin Hasanlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Menemen ilçesinin Hasanlar mahallesinde saat henüz bilinmeyen bir nedenden orman yangını çıktı.
Gelen ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile alevlere müdahale edildi.
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