Menemen’e iki İZBAN durağı daha yapılacak

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:55

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen’deki içme suyu altyapı projesinin temel atma töreni öncesinde Seyrek’te halkla buluştu, sorunları dinledi. Başkan Tunç Soyer, daha sonra Villakent’i ziyaret etti. Soyer’e Villakent ziyaretinde EGE-KOOP Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Villa Kent El Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Bakkal, Seyrek Mahallesi Muhtarı Sevgi Zengin ile dernek yönetimi eşlik etti.

“VİLLAKENT, SÜNGER KENT PROJESİ SAYESİNDE SU TASARRUFU SAĞLAYACAK”

Bahçelerdeki sulama sorununu çözüme kavuşturan Başkan Tunç Soyer, “Çatılara düşen yağmur suyu Sünger Kent projesi sayesinde hasat edilerek biriktirilecek, temizlenecek ve yeniden kullanılacak. Uygulamayla, çatıdan tahliye edilerek boşa akan su tesisin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak. Böylece şebeke suyu kullanımı azaltılacak. Site sakinleri hem kuraklıkla mücadele ederken aynı zamanda maliyetlerini de kısmış olacak. Villakent, Sünger Kent projesi sayesinde su tasarrufu sağlayacak” diye konuştu.

“SÖZ VERDİM, YAPACAĞIM”

Seyrek’te yurttaşların taleplerini dinleyen Başkan Soyer, İZBAN buraya gelecek mi? sorusu üzerine “Koyundere ve Asarlık istasyonları için söz verdim, yapacağım. Bölgede yaşayan yoğun nüfusun İZBAN’a erişimini kolaylaştırmak istiyoruz. TCDD‘nin istasyon yerlerini uygun görmesiyle ilk olarak proje ihalesine çıkacağız. İhale sonrası hazırlanacak projeye TCDD’nin onay vermesinin ardından yapım ihalesi süreci başlayacak” dedi.

“MEZARLIK ALANI TAHSİS EDİLMİYOR”

Kent merkezinden bile Emiralem’e mezar yeri için gelenlerin olduğunu dile getiren vatandaşlar Başkan Soyer’den mezarlık alanı istedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “İzmir’de mezarlık yeri bulamıyoruz. Hazine bize yer tesis etmiyor. Her yıl 200 bin metrekare mezarlık alanına ihtiyacımız var. Biz 7,7 milyon metrekarelik mezarlık alanı ile ilgili talepte bulunduk ama tahsis edilmeyen yerler var” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK ENFLASYON BİZİ YORUYOR”

Türkiye’nin çok ciddi bir ekonomik krizle baş başa olduğuna dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “Sizin mutfağınızda yangın var bizim mutfağımızda da yangın var. Yüksek enflasyon bizi yoruyor. Yatırım programlarımızı alt üst eden bir düzen oldu. Çok acil ivedilikle çözülmesi gereken meselelere kaynak ayırmaya devam edeceğiz. Resmi yatırılan kaynaklarla ancak çöp toplarsınız. Çünkü hükümetimiz raylı sistem, arıtma tesisi, içme suyu ve alt yapı yatırımları bunların hiçbirine girmiyor” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMLAR BU DÖNEM BİTECEK”

Bu dönem temel yatırımları bitirmek mecburiyetinde olduklarını ifade eden Başkan Soyer, “Pandemi, deprem şu bu hiçbir şeyden etkilenmeden yatırımlarımızı sürdürdük. Narlıdere Metrosu’nun yüzde 95’i bitti; yüzde 5’i kaldı. Çiğli tramvayının yüzde 90’ı bitti. Bu hizmetleri yapmak mecburiyetindeyiz. Pazartesi günü Ankara’ya gittim. Dünya Bankası Türkiye temsilcisiyle konuştum. Yeni bir kaynak daha açıyoruz. Bizler çözümü de kaynağı da biliyoruz. Yerin altına yapılan yatırımları kimse görmüyor. Metro yerde. Kanalizasyon yerde. İçme suyu döşemeleri yerde. İşler bittiğinde o Körfez de yüzülebilir hale gelecek, o metro da her yere ulaşacak. Bu dönemler geçecek, tekrar nefes alacağımız günler olacak. Hiç kuşkunuz olmasın” şeklinde konuştu.