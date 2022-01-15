Menemenspor golü attı, Ahmet Çalık'ı unutmadı
Menemensporlu futbolcular, Bandırmaspor karşısında attıkları golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı, fotoğrafının basılı olduğu tişört ile andı.
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Nasadoge Menemenspor, sahasında geriye düştüğü maçta Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın 84. dakikasında Ahmet Sagat'ın kafa golüyle eşitliği yakalayan sarı-lacivertlilerde futbolcular anlamlı bir harekete imza attı.
Golün ardından saha kenarına gelen futbolcular, geçtiğimiz salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü kameralara gösterdi.
Attıkları golü Ahmet Çalık'a adayan futbolcular, tribünlerden de alkışlarla destek aldı.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- MHP'de deprem yaratacak istifa
- Bülent Ersoy’dan ilk açıklama geldi
- Enes'in annesi ilk kez konuştu
- Bakan Varank'tan Gökbakar'a tepki
- 10 toksik ebeveyn davranışı
- AKP, park alanını dini tesis alanına kattı
- 'Ucuz ekmek' saldırısı: Dağıtım sırasında vurdular
- Erdoğan’ın danışmanının sözleri Rusya'nın gündeminde
- 'Bakan Özer gözden çıkarıldı mı?'