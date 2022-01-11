Menemenspor'un genç yeteneği Mehmet Alper Özdemir'e Alman devi talip

11 Ocak 2022 Salı, 10:09

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un genç yeteneği Mehmet Alper Özdemir, gösterdiği performans ile birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı. 2002 doğumlu genç oyuncuyu Mehmet Alper Özdemir, şimdiden bir çok profesyonel kulübün radarına girdi.

Mehmet Alper Özdemir, Almanya 1’inci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig ile antrenmanlara katılmaya hazırlanıyor. Genç yetenek, önümüzdeki günlerde RB Leipzig’in deneme antrenmanlarına çıkacak.

Alman devi Özdemir’i kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu bildirildi.

1.68 boyunda sol ayaklı 2002 doğumlu oyuncu, tarzı ile Messi'ye benzetiliyor. Özdemir, sağ kanat ve forvet arkası olarak görev yapıyor.