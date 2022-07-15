Menteşe’de arazi yangını
Muğla’nın Menteşe ilçesinde arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Menteşe Düğerek Mahallesi Kemiklik mevkiinde tarlada çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri müdahale etti.
İçinde ağaçların da bulunduğu tarladaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangının rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
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