Menteşe’de arazi yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

(İHA)
15 Temmuz 2022 Cuma, 17:16
Menteşe’de arazi yangını
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Menteşe Düğerek Mahallesi Kemiklik mevkiinde tarlada çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri müdahale etti.

İçinde ağaçların da bulunduğu tarladaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangının rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.


muğla Muğla - Menteşe Belediyesi Yangın
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