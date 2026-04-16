Menzil cemaatinde büyük ağabeyin vakfı Serhendi yurtdışında hızla örgütleniyor: Saki 72,2 milyon TL’lik güçle Avrupa'ya girdi

Menzil cemaatinde kardeşler arasında miras mücadelesi sürüyor. Büyük ağabey ve mevcut elebaşı Saki Elhüseyni; cemaatin en büyük kurumsal yapısı Semerkand Vakfı ve şirketlerinden ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından Saki, Serhendi Vakfı ile kendisine bağlı şirketler kurmuştu.

50 MİLYON TL’LİK YAPILANMA: DEHLEVİ

Saki; cemaatin merkezi olan Adıyaman Kahta'ya bağlı Menzil köyünde yakıt, gıda ve inşaat faaliyetlerini yürüten ve halihazırda 6 milyon TL sermayeli “Dehlevi Petrol Hafriyat Gıda İnşaat Tarım Hayvancılık Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”ni tekeline aldı. Saki ardından ise halihazırda toplam 44 milyon TL sermayeye sahip “Dehlevi Yayınları Basım Hizmetleri Anonim Şirketi” ile “Dehlevi Turizm Limited Şirketi”ni kurdu.

TOPLAM 72.2 MİLYON TL’Yİ YÖNETİYOR

Saki'nin Dehlevi şirket yapılanmalarının dışında da 20 milyon TL sermayeye sahip “Halidimünevver Basım Yayın Dağıtım Sanayi Ticaret Limited Şirketi”, 1 milyon TL sermayelik “Kasri Arifan Turizm Limited Şirketi” ile 1.2 milyon TL sermayelik “Sem Pırlanta Mücevherat Altın Hediyelik Eşya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” bulunuyor.

SERHENDİ AVRUPA’DA DA ÖRGÜTLENİYOR

Bu vakıf ve şirketleşmeden güç alan Saki'nin Avrupa’da da cemaatin güçlü olduğu ülkelerde ayrı bir örgütlenmeyi sürdürdüğü ortaya çıktı. Serhendi Vakfı’nın önde gelen sözde hocalarından Şemseddin Bektaşoğlu, Avrupa’da müritlere yönelik propaganda çalışması yürütüyor. Bektaşoğlu’nun Avrupa’daki ziyaretleri ise Saki’nin Avrupa’nın birçok ülkesinde örgütlendiğini gösterdi. Bu ülkeler arasında dikkat çekeni ise Almanya...

ALMANYA’DAKİ MERKEZ: CASTROP-RAUXEL

Cemaatin tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, Almanya’da da özel bir köy merkezi bulunuyor. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesindeki Recklinghausen kentine bağlı Castrop-Rauxel de cemaatin merkezi konumunda. Cemaat burayı ise “Fatih İnanç ve Kültür Merkezi Limited Şirketi” üzerinden yürütüyor. Ayrıca söz konusu yerde 2009’dan beri seyahat, toptan ve perakende şirketleri de faaliyet gösteriyor.

ALMANYA, FRANSA, DANİMARKA, BELÇİKA, AVUSTURYA

Serhendi Vakfı’nın ise Hamburg’ta “Kasri Sultan Dergahı”, Hannover’de “Dergahıserhend”, Duisburg’ta “Serhendi Dergahı”, Süssen’de “Hacegan Dergahı” bulunuyor. Bunun yanı sıra vakfın; Avusturya’nın başkenti Viyana’da “Serhendi Dergahı”, Belçika Heusden-Zolder’de “Dehlevi Dergahı”, Danimarka Taastrup’ta “Buhara Dergahı”, Fransa Strasburg’ta “Dehlevi Dergahı” adı altında yapılanmaları var.

İNGİLTERE'DE TEKKE ÖRGÜTLENMESİ

Bu ülkelerin yanı sıra Menzil miras davalarının yaşandığı Hollanda ve İngiltere’de de Serhendi yapılanmaları bulunuyor. Bu kapsamda; Hollanda mahkemelerinde kira davasıyla gündeme gelen cemaat dergahının bulunduğu Rotterdam’da da Serhendi Vakfı’nın “Serhendi Dergahı” adlı bir örgütlenmesi faaliyet yürütüyor. Ayrıca Serhendi; kardeşler Mübarek ve Emin Elhüseyni hakkında nitelikli dolandırıcılık yönünden süren davanın konusu cemaat dergahlarının yer aldığı İngiltere'nin başkenti Londra ve Liverpool’da da tekkeler üzerinden örgütlü çalışıyor. Ayrıca vakfın; Norwich’te ve İskoçya Glasgow’da da birer tekkesi bulunuyor.