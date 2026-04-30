Menzil cemaatinde kardeşler arası süren miras savaşı kapsamında Adana’da Saki tarafı kaybetti: Lafa gelince şeyh, paraya gelince faizci!

Menzil’de kardeşler arası süren miras savaşı kapsamında cemaatin dergâhları hem yurt içi hem de yurt dışında dava konusu olmuştu. Miras kapsamında mevcut elebaşı ve büyük ağabey Saki Elhüseyni ile kardeşleri Mübarek, Fettah ve Emin Elhüseyni davalarda karşı karşıya geliyor.

MÜRİTLERDEN FAİZİYLE KİRA İSTEDİ

Bu süreç kapsamında gazetemiz Cumhuriyet; 27 Ocak 2025’te kardeşler arasındaki Adana dergâhı üzerine dönen yargı sürecini gündeme getirmişti. Bu kapsamda tapu sahibi Emin Elhüeyni; kurduğu bir paravan şirketle dergâha 2019’dan 2023’e kadar ki süreç için “yıllık yasal faiziyle” birlikte toplamda 259 bin 250 TL kira bedelini ödemesine ilişkin “ödeme emri” gönderdi. Bunun üzerine dergâh müritleri şikâyette bulunmasıyla süreç davalık oldu.

66 BİN TL FAİZ ALDI

Dava kapsamında ise Saki tarafı “buranın ümmetin malı olduğu, bu nedenle miras konusu olmayacağını” belirtti. Emin tarafı ise tapu sahibinin kendisinin olduğunu söyledi. Mahkeme Emin tarafını haklı buldu. Bunun üzerine Adana 1. Genel İcra Dairesi’nce müritlerin Emin’e ödemesi gereken miktar Haziran 2025’te hesaplandı. Böylece müritlerin Emin’e; 66 bin 332 TL toplam faizle birlikte, 381 bin 279 TL ödemesi gerektiği kesinleşti. Müritler de bu parayı 1 ay sonra Emin’e ödedi.

‘ÖYLE BİR YİYECEĞİZ Kİ...’

İddiaya göre; mahkeme kararının ardından Saki tarafının avukatı Emin’in avukatına; “Bu para ümmetin parası. Müvekkiliniz dergâh için hem kira bedelleri hem de faizlerini nasıl alıyor? Ümmetin parasını nasıl yiyeceksiniz?” diye sordu. Bunun üzerine Emin’in avukatı; “O parayı alacağız ve öyle bir yiyeceğiz ki siz de göreceksiniz” yanıtını verdi.