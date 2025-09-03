Menzil cemaatinde kardeşler arasındaki miras kavgası sürüyor

Menzil cemaatinde kardeşler Saki ile Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında süren miras kavgası, Türkiye sınırlarını aşarak en son İngiltere’de dava konusu olmuştu. Gazetemiz Cumhuriyet’in gündeme getirdiği dava kapsamında; Mübarek Elhüseyni, cemaatin İngiltere’nin başkenti Londra ve Liverpool’daki dergâh binalarını ele geçirmek için yaptığı “kurgusal alım-satım” işlemi İngiliz yargısına takılmış ve Mübarek ile Emin Elhüseyni hakkında “nitelikli dolandırıcılık” davası açılmıştı.

GÖZDE MEDRESELERİNİN İŞLEYİŞİNİ DURDURMUŞLARDI

Kardeşler miras konusunda bu kez de cemaatin Bitlis’in merkez ilçesine bağlı Narlıdere köyünün yakınlarında bulunan Menzil’in “Kasrik” köyündeki tartışma yeniden alevlendi. “Kasrik Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Külliyesi” adıyla da bilinen köy; bir medrese, bir cami ve lüks konut yerlerinden oluşan bir yerleşim yerinden oluşuyor. Eski elebaşı Abdulbaki Elhüseyni’nin 2023’te yaşamını yitirmesinin ardından Fettah ve Mübarek Elhüseyni tarafından medresedeki sözde eğitim çalışmaları durdurulmuştu.

KASRİK KAVGASI YENİDEN ALEVLENDİ

Bu olaydan kaynaklı tartışmada Saki Elhüseyni’nin taraftarları “Serhendi grubu” üyeleri, Fettah Elhüseyni’nin taraftarları “Semerkand grubu” tarafından yasadışı medreseye sokulmayıp, darp edilmişti. Bu kavganın ardından taraflar medrese üzerinde anlaşma sağlanana kadar sözde eğitim faaliyetinde bulunmama kararı almıştı. Ancak cemaat içinden gelen bilgilere göre; Mübarek ve Fettah Elhüseyni, Kasrik Medresesi’ne kendi öğrencilerini gönderdi. Bu girişim kardeşler arasında “Kasrik kavgasını” yeniden alevlendirdi.

KARDEŞLER GİZLİCE HAREKETE GEÇTİ

Saki Elhüseyni’nin görüşlerinin yayımlandığı “Ahlat Otağı” adlı sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin açıklama yayımlandı. Bu açıklamada Saki; kardeşlerinin medreseyi miras konusu yapmaya çalıştığı, gönderdikleri öğrencileri bu amaçla kullandıklarını ve “Biz medreseyi açmaya çalıştık, abim karşı çıktı” propagandası yapmak istediklerini iddia etti. Bölgenin yasal idarecilerinin Fettah ve Mübarek olduğunun belirtildiği açıklamada; Saki’nin Kasrik Medresesi’yle ilgisinin kesilmek istendiği amaçlandığı ileri sürüldü.

SAKİ’DEN ‘NURCULUK’ ATAĞI

Saki Elhüseyni, miras kavgasındaki genel tutumunu Kasrik kavgasında da sürdürerek, medresenin “ümmetin malı” olduğunu ve bu nedenle miras konusu olamayacağını savundu. Bu kapsamda Saki Elhüseyni’nin bölgede etkisini arttırmak için cemaat dışı destek arayışlarında Nurculara yöneldiği öğrenildi. Söz konusu Kasrik kavgasının yeniden alevlendiği dönemde Saki Elhüseyni; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Saidi Kürdi’nin (Saidi Nursi) doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Bitlis Hizan’da bulunan “Nurs” köyünü ziyaret etti.

KÖYDE SOHBET DE VERDİ

Söz konusu ziyarete ilişkin Nur cemaatinin okuyucular kolunun elebaşısı ve Saidi Kürdi’nin akrabası Sabri Okur sosyal medya hesabından; “Sâkî, Nurs köyünü ziyaret etti. Said Nursi hazretlerinin dünyaya teşrif ettiği evini, anne ve babasının kabirlerini ziyaret edip dualarda bulundu” paylaşımı yaptı. Saki’nin Saidi Kürdi’nin çocukken eğitim gördüğü tarihi Nurs Mescidi’nde de dini sohbet verdiği öğrenildi.