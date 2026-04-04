Menzil cemaatinin Hollanda dergâhlarında mahkeme süresi tamamlandı, Mübarek kazandı: ‘Burası ümmet malıdır’ söylemi Avrupa’da tutmadı

Abdulbaki Elhüsyeni’nin (Erol) 12 Temmuz 2023’te yaşamını yitirişinin ardından; oğulları Saki ile Mübarek ve Fettah arasındaki miras kavgası dinmiyor. Bu kavga kapsamında cemaat bölünmeye doğru ilerlerken, cemaatin yurt içi ve yurt dışındaki sözde dergâh taşınmazları üzerinden de davalar sürüyor. Gazetemiz Cumhuriyet ise bu süreçte Menzil’in kara kutusunu açarak, cemaate ait tapulardan vakıf-şirket-para üçgenini açığa çıkartmayı sürdürüyor.

GENÇLİK VAKFI ADIYLA DERGÂH

Bu kapsamda gazetemiz Cumhuriyet; 28 Ocak 2025’te cemaatin Hollanda’daki vakıf yapılanmasını gündeme getirmişti. Habere göre; cemaatin Hollanda’nın Overijssel Eyaleti’ne bağlı Enschede kentinde “Demokratik Gençlik Vakfı (Stichting Democratische Jongeren)” adıyla faaliyet yürüten bir dergâhı bulunuyor. Vakfın kullandığı binanın tapusu ise “Gucdevan Grubu”nun elebaşısı Mübarek Elhüseyni’ye ait olduğu biliniyor.

KARDEŞLERİN ŞİRKET AĞI!

Dergâha; Semerkand grubuna ait “Semerşah Europa Şirketler Grubu”na bağlı olarak Twente bölgesindeki Overijssel kentinin Haaksbergen kasabası merkezli ve emlak sektöründe faaliyet yürüten “Vastgoed Erol B.V.” (Elhüseyni ailesinin önceki soy ismi Erol’du) adlı bir şirketten geçmiş kira ödemelerinin taahhüt edilmesine yönelik 28 Haziran 2024’te bir mektup gönderildi. Mektupta; vakıf ile şirket arasında 2016’da kira sözleşmesi imzalandığı, 2021’de geçmişe dönük olarak yasal faiziyle birlikte şirkete toplam 23 bin 500 avro (dönem kuruna göre 212 bin 858 TL) kira ödendiği; ama 11 bin 500 avroluk (dönem kuruna göre 375 bin TL) ödenmeyen kira borcunun bulunduğu kaydedildi. Mektupta, bu borcun da yasal faiziyle birlikte 2 hafta içinde ödenmesi, aksi taktirde binanın boşaltılması gerektiği bildirildi.

BİNANIN DİNİ YAPIYLA ALAKASININ OLMADIĞINI SAVUNDU

Mübarek, bu kapsamda süren davada Hollanda’daki resmi arabulucu makamlara; “Ben bir iş adamı olarak, kendi kişisel servetimle bu yerleri satın aldım. Evet, bu taşınmazlar dini vakıflara kiralanmış olabilir; fakat tamamen şahsi paramla edinilmiştir. Herhangi bir dini yapıyla alakası yoktur” savunusunda bulundu. Dergâhtaki müritler ise büyük ağabey ve cemaatin mevcut elebaşısı Saki Elhüsyeni’nin “Burası miras değil, ümmetin malıdır” söylemine bağlı kalarak savunu yaptı.

MAHKEME MÜBAREK’İ HAKLI BULDU

Mahkeme ise önceki günlerde davayı tamamladı. Mahkeme; Mübarek tarafını haklı buldu. Öğrenilenlere göre, dergâhtaki müritlerin binayı boşaltması gerekiyor.